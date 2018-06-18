Невинномысск, Ставропольский край, 18 июня, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности введен в городе Невинномысске Ставропольского края в связи с критическим повышением уровня воды в реках Кубань и Большой Зеленчук. Режим действует с 16:45 17 июня, сообщила пресс-служба администрации города. Причиной повышения уровня воды в реках стали продолжительные дожди.

Клод Моне. Паводок. 1896

В готовность приведен пункт временного размещения населения на базе Детско-юношеской спортивной школы № 1.

Тем временем, об угрозах подтопления домов вблизи реки Кубань жителей края предупредило и МЧС. По данным спасателей, такая вероятность сохранится до 19 июня. Между тем, в социальных сетях уже появилась и информация о подтоплениях. В МЧС и администрации города ее не подтверждают.