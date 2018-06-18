Тбилиси, 18 июня, 2018, 10:28 — ИА Регнум. В правительстве Грузии, состав которого станет известен в ближайшие дни, готовится очередная оптимизация. Об этом журналистам сообщил кандидат на пост премьер-министра Грузии Мамука Бахтадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия. Шахматы

Он пояснил, что стране нужно малое, но эффективное правительство, а это предусматривает сокращение и объединение ряда министерств и ведомств. На данном этапе Мамука Бахтадзе не уточняет, о каких правительственных структурах идет речь, но отмечает, что по вопросу оптимизации в правящей команде ведутся активные консультации.

«Наша концепция — это малое правительство, что предусматривает проведение очень значительных изменений. На данном этапе могу подтвердить лишь это. Ведутся консультации, исходной точкой которых является создание малого, но в то же время оперативного и гибкого правительства», — заявил кандидат на пост премьера.

Согласно информациям, которые ряд грузинских СМИ сумел почерпнуть из своих источников в правящей партии, планируется объединение министерства исполнения наказаний с министерством юстиции, а также министерства финансов с министерством экономики и устойчивого развития.

Распространяются информации о том, что министр юстиции Тея Цулукиани, отставки которой требовали участники проходивших в Тбилиси в последний период акций протеста, сохранит за собой этот пост. В новом правительстве, согласно этим инфорациям, сменятся министры иностранных дел, экономики, образования и культуры.

Как известно, уже бывший премьер Георгий Квирикашвили заявил об отставке 13 июня, на следующий день после того, как в центральном офисе правящей партии «Грузинская мечта» состоялась встреча парламентского большинства и партактива с председателем партии Бидзиной Иванишвили.

Отставка премьера автоматически повлекла за собой отставку всего правительства, после чего правящая партия провела еще одно совещание с участием Бидзины Иванишвили и «выбрала» на пост премьера нового кандидата — бывшего министра финансов 35-летнего Мамуку Бахтадзе. Президент Грузии уже представил будущего главу правительства парламенту.

Оптимизация в составе правительства Грузии была произведена и в конце 2017 года, когда были упразднены министерства охраны окружающей среды, спорта, энергетики и аппарат госминистра по интеграции в европейские и евроатлантические структуры, а функции этих министерств и вендомств были перераспределены между смежными правительственными структурами.