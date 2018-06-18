Москва, 18 июня, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Трамп — вестник американской перестройки, совмещающий в себе качества первого президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 17 июня на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

"Они пишут то, о чем мы говорили… что Запад переживает то же состояние, что Восточная Европа в 89-м — 90-м году… Трамп начнет тот процесс, который можно будет назвать аналогом нашей Перестройки. И этот процесс происходит: Трамп в себе соединяет фигуры Михаила Сергеевича и Ельцина, хотя по характеру, скорее он больше похож на Бориса Николаевича. В принципе, этот процесс ведет к ослаблению Запада», — заявил Шахназаров, отмечая некоторые тенденции, которые находят отражение в западной прессе и созвучные тому, о чем он лично говорил после избрания Трампа на пост президента в 2016 году.

По словам режиссера, речь не идет об исчезновении Запада с мировой геополитической и исторической арены. Речь лишь о том, что он теряет свои позиции гегемона и исчезает его «имперское значение» в мире. Все это приводит к росту напряженности в мире.