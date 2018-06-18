Москва, 18 июня, 2018, 10:24 — ИА Регнум. В ближайшее время курс биткоина, по всей видимости, продолжит снижаться. Об этом сообщают эксперты, опрошенные агентством «Прайм».

(сс) mohamed hassan Рассыпается

По их мнению, стоимость самой популярной криптовалюты в мире на текущей неделе может упасть ниже психологической отметки в $6 тыс.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 10:20 мск курс биткоина составляет $6,48 тыс.

Напомним, на минувшей неделе самая популярная криптовалюта в мире потеряла в стоимости сразу 4%.

Читайте также: Цена биткоина устремилась вниз, достигнув $6,5 тыс

А также: Биткоин подешевел до $7,6 тыс