Санкт-Петербург, 18 июня, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Сборная Египта прибыла в Санкт-Петербург на матч второго круга группы А с командой России, который пройдёт 19 июня.

Алексей Колчин ИА REGNUM Египетские болельщики

Команда заселилась в отель Solo Sokos Hotel Palace Bridge. В составе сборной прибыл и нападающий Мохаммед Салах, который является лидером команды.

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Напомним, Салах из-за травмы плеча пропустил матч против сборной Уругвая, который прошёл 15 июня в Екатеринбурге. Египтяне проиграли со счётом 0:1, а единственный гол был пропущен в концовке встречи.

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На данный момент Россия и Уругвай имеют в своём активе по три очка в группе А, Египет и Саудовская Аравия пока очков не набрали.

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