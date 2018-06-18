Москва, 18 июня, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Третья неделя июня в Москве обещает быть тёплой. Сегодня, 18 июня, синоптики прогнозируют перемеренную облачность, но без осадков. По данным Гидрометцентра, ветер будет слабый, а воздух прогреется до 25−27 градусов. Среднесуточная температура окажется на три-четыре градуса выше климатической нормы.

Елена Островская ИА REGNUM Гроза в Москве, 2017 год

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А вот уже 19 июня в отдельных районах Московского региона метеорологи обещают дожди и грозы. Небольшие осадки прогнозируются и 22−23 июня. К выходным похолодает до плюс 22−23 градусов.

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Добавим, что, по прогнозам синоптиков, 18 июня в столице будет установлен температурный рекорд. Этот день станет самым тёплым днём в 2018 году.