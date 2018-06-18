Москва, 18 июня, 2018, 10:16 — ИА Регнум. В Москве состоится ретроспектива фильмов культового режиссёра Дэвида Линча, она пройдёт в период с 23 по 27 июня в кинотеатре «Юность», об этом 18 июня сообщил портал «Культуромания».

Цитата из к/ф «Твин пикс: Огонь, иди со мной». реж Дэвид Линч. 1992. США, Франция Специальный агент Дейл Купер

Зрители смогут посмотреть такие фильмы, как «Твин пикс: Огонь, иди со мной», «Шоссе в никуда», «Голова-ластик» и «Duran Duran: вне сцены». Также им покажут документальный фильм режиссёров Джона Нгуена, Рика Барнса и Оливии Неергаард-Холм «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве».

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Напомним, в мае 2018 года на фестивале в Нью-Йорке Festival of Disruption Дэвид Линч раскритиковал желание сегодняшних зрителей сразу после просмотра фильма выложить свою реакцию в сеть. Он сказал — если зритель не является поэтом, то ему вряд ли удастся это сделать.