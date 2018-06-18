Вашингтон, 18 июня, 2018, 10:11 — ИА Регнум. После саммита в Сингапуре президент США Дональд Трамп вернулся в Вашингтон в ликующем настроении, указывая в своем Twitter, что теперь все могут чувствовать себя в большей безопасности, чем до его прихода к власти. Он утверждал, что «решил проблему» ядерной программы КНДР. Тем не менее ядерная угроза со стороны КНДР никуда не делась, пишет Ричард Н. Хаасс в статье для австралийского издания The Strategist.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Автор отмечает, что совместное выступление двух лидеров было настолько же коротким, насколько и бессодержательным. В нем говорилось больше об устремлениях сторон, нежели об их реальных достижениях. Так, Пхеньян взял на себя обязательство осуществлять полное ядерное разоружение Корейского полуострова. При этом в заявление совсем не указывалось ни то, что значит это разоружение на практике, ни сроки его достижения или методы проверки. О других вопросах, связанных с ядерной программой Пхеньяна, в том числе о баллистических ракетах, не говорилось вовсе.

Хаасс подчеркивает, что он не утверждает, что саммит в Сингапуре не имел никакой ценности: по меньшей мере двухсторонние отношения США и КНДР вышли на более положительный уровень, нежели год назад, когда многие эксперты рассчитывали шансы начала войны между двумя странами. В будущем же вполне возможно, что Вашингтон и Пхеньян смогут договориться по соответствующим вопросам и деталям.

Тем не менее превратить эту возможность во что-то реальное будет крайне сложно. Есть основания сомневаться в том, что Пхеньян откажется от своего ядерного оружия, благодаря которому США воспринимают КНДР серьезно и относятся к стране как к равному. Более того, опыт Украины, которая отказалась от «своего» ядерного оружия и стала свидетелем того, как Россия «аннексировала» Крым при полном бездействии остального мира, едва ли дает повод северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну следовать примеру Киева. То же самое можно сказать и о Ливии, если учесть судьбу ее лидера Муаммара Каддафи.

Есть также веские основания сомневаться в том, что Северная Корея, возможно, самая закрытая и скрытная страна в мире, когда-либо даст добро на проведение навязчивых международных инспекций, которые потребуются для проверки выполнения ею своих обязательств, изложенных в каком-либо будущем договоре. К тому же попытки Трампа дополнить прежние угрозы и давление лестью и обещаниями так же едва ли возымеют эффект на северокорейское руководство.

Так, создавая видеоролик, в котором Ким Чен Ын показан как человек, способный стать значительной исторической фигурой, если сможет пойти на фундаментальные изменения, Белый дом не учел, как такое развитие событий может отразиться на семье, железной хваткой управляющей страной на протяжении трех поколений. Открытие КНДР западному бизнесу может повлечь за собой проникновение в страну и западных идей, которые могут стать причиной народных протестов.

Кроме того, ряд заявлений Трампа по итогам съезда подрывает достижение поставленных им целей. Из-за того что встреча была выставлена в качестве успеха, теперь сложнее добиваться международной поддержки санкций, необходимых для оказания давления на КНДР. Трамп также, отмечает автор, не сослужил себе услугу, заявив в одностороннем порядке, что Вашингтон отказывается от «провокационных» военных игр — совместных с Южной Кореей учений вооруженных сил.

Основной риск заключается, по мнению Хаасса, в том, что последующие переговоры могут закончиться провалом по всем этим причинам: невозможности добиться полного ядерного разоружения КНДР. В результате Трамп, скорее всего, обвинит Ким Чен Ына в том, что тот предал его доверие.

На этом фоне у Трампа три варианта действий: либо согласиться на менее жесткий вариант разоружения — такой вариант, скорее всего, ввести более жесткие санкции, которые вряд ли поддержат Китай и Россия, а также выступить с угрозами применения военной силы, против чего будет выступать Сеул. Тем не менее если Трамп посчитает, что дипломатия потерпела неудачу, он вполне может посчитать необходимым применить военную силу — курс, предложенный советником по национальной безопасности Джоном Болтоном. Едва ли такого исхода саммита в Сингапуре ожидал Трамп, заключает автор.

Напомним, ранее в правительстве Южной Кореи заявили о готовности добиться прекращения Корейской войны в течение 2018 года.

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