Чили, 18 июня, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Посланник Папы Римского Франциска, мальтийский епископ Чарльз Шиклуна попросил прощения у пострадавших от преступлений сексуального характера в церкви чилийского города Осорно, сообщает агентство Prensa Latina.

(сс) Alexas Fotos Баззащитный ребенок

«Папа Франциск попросил меня извиниться перед каждым прихожанином епархии Осорно и перед всеми местными жителями, которые были глубоко оскорблены, — сказал Шиклуна на церемонии инаугурации нового епископа Осорно.

Ушедший в отставку епископ Хуан Баррос был обвинен в сокрытии информации о преступлениях и жертвах священника-педофила Фернандо Карадимы. Посланники из Ватикана проводили расследование в церкви Чили с февраля этого года, по итогам которого представили Понтифику отчет объемом 2300 страниц.