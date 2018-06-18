Санкт-Петербург, 18 июня, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Конференция Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Яблоко», состоявшаяся в воскресенье, 17 июня, избрала нового руководителя организации и руководящие органы отделения. Об этом сегодня, 18 июня, сообщили в пресс-службе петербургских «яблочников».

Spb.yabloko.ru Екатерина Кузнецова

Избрание нового лидера произошло после длительного конфликта, в ходе которого группа петербургских членов партии выступила против предыдущего главы отделения, депутата Законодательного собрания Михаила Амосова. Амосов оказался в противостоянии и с основателем партии Григорием Явлинским. В итоге в петербургском отделении была назначена перерегистрация членов партии, Амосов потерял свои партийные полномочия в «Яблоке», но по-прежнему, вместе с Борисом Вишневским, представляет партию в Заксобрании.

На прошедшей конференции председателем Санкт-Петербургского регионального отделения партии избрана Екатерина Кузнецова. Она родилась в 1966 году в Ленинграде, в 1989 году окончила Ленинградский Политехнический институт по специальности «прикладная математика».

Возглавляет ООО «Инновационные разработки», одновременно работает в университете ИТМО. В 2014 году вступила в партию «Яблоко». В 2018 году во время президентской кампании была доверенным лицом Григория Явлинского.

Как отмечает ИА REGNUM, теперь отделения «Яблоко» и в Петербурге, и в Ленинградской области возглавляют женщины. В середине мая текущего года главой Ленинградского областного отделения партии «Яблоко» на региональной конференции была избрана лидер ассоциации дальнобойщиков, руководитель Гатчинского отделения партии Светлана Стоша.