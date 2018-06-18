Вашингтон, 18 июня, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Член Политбюро Компартии Китая Ван Чен пробыл с официальным визитом в США с 13 по 16 июня по приглашению конгресса США с целью развития двусторонних отношений, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

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Ван, являющийся также вице-председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), встретился со спикером палаты представителей США Полом Райаном, временным президентом сената Оррином Хэтчем и лидером фракции меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси.

Кроме того, Ван встретился с конгрессменом Риком Ларсеном, а также другими членами рабочей группы США — Китай, американскими сенаторами, включая сенатора от штата Монтана Стива Дайнса, а также заместителя госсекретаря США Джона Салливана.

Ван выразил надежду, что Вашингтон сделает шаги в сторону исправления отношений между США и Китаем на фоне разворачивающихся торговых конфликтов, а также укрепления двустороннего доверия и сотрудничества между законодательными органами двух стран. Американская сторона также отметила высокую значимость развития отношений между странами и выразила готовность к сотрудничеству.

Отметим, что за время своего четырехдневного визит Ван Чен посетил Бостон, где встретился с законодателями из Массачусетса, а также провел переговоры с учеными из Университета Тафтса.

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