Красновишерск, Пермский край, 18 июня, 2018, 10:00 — ИА Регнум. В Пермском крае всю ночь с 17 на 18 июня полиция искала пропавшего шестилетнего ребёнка. Утром 18 июня на помощь правоохранителям планировали выйти волонтёры, однако к этому времени дошкольника уже нашли. Мальчик обнаружен мёртвым, сообщают местные СМИ.

(сс) kheinz Ребенок

В розыск ребёнка объявили, когда он не вернулся домой с прогулки вечером 17 июня. Утром 18 июня тело несовершеннолетнего жителя Красновишерска найдено в яме, наполненной водой, в нескольких десятках метров от дома.

Видимых насильственных следов гибели ребёнка следователи не усмотрели. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Назначена судмедэкспертиза для выяснения причины смерти.