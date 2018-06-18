Киев, 18 июня, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Европейские государства под видом помощи Киеву пытаются присвоить национальные богатства страны, заявил депутат Верховной рады Украины, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Василий Верещагин. Людоед. Конец 1870-х — начало 1880-х

По словам политика, на условия кредитования, предложенные Международным валютным фондом (МВФ) Киеву, может пойти лишь «преступная» власть, поскольку взамен нового кредита в $1 млрд Украина обязана будет отменить мораторий на вывоз за границу леса-кругляка.

«Нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям», — подчеркнул Рабинович.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие два года Украина получила два транша в размере $1 млрд от МВФ. Одним из условий предоставления нового транша является создание на Украине антикоррупционного суда и повышение цен на газ для населения.

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