Варшава, 18 июня, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Власти Польши пытаются убедить страны Европы помешать реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщил вице-министр энергетики Польши Михал Куртыка в эфире «Польского Радио».

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По его словам, Варшава требует от Брюсселя ускорить работу над изменениями в «газовой» директиве ЕС. Куртыка считает, что данный документ может «заморозить» строительство российского газопровода.

Куртыка напомнил, что послы ЕС уже в конце июня текущего года должны приступить к работе, касающейся поправок к «газовой» директиве. При этом с 1 июля к Австрии переходит президентство в ЕС.

По его словам, страна — президент ЕС должна вести себя «нейтрально». Куртыка выразил надежду, что Вена не будет защищать «собственные интересы», а будет руководствоваться интересами всех участников объединения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря из РФ в Германию. Протяжённость газопровода составит более 1,2 тыс. км, а пропускная способность двух ниток будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива в год.

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