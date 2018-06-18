Ростов-на-Дону, 18 июня, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Матч между командами Бразилии и Швейцарии, который состоялся 17 июня на стадионе «Ростов Арена» в рамках чемпионата мира по футболу FIFA — 2018, прошёл спокойно и без происшествий. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе регионального ГУ МВД.

(сс) RonnyK Бразилия vs Швейцария

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В ведомстве отметили, что сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча. Нарушений во время футбольной встречи зафиксировано не было.

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Как сообщало ИА REGNUM, матч группового этапа между сборными Бразилии и Швейцарии на стадионе в Ростове-на-Дону стал первым футбольным поединком из пяти, который примет Донской край в рамках ЧМ-2018. Игра завершилась ничьей — 1:1. На стадионе «Ростов Арена» за встречей футболистов наблюдали более 43 тыс. зрителей. Фестиваль болельщиков FIFA на Театральной площади принял рекордное количество фанатов.