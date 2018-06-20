Москва, 20 июня, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июня, в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска стартует ретроспектива Роберта Родригеса, приуроченная к 50-летию кинематографиста. Проект «Иноекино» покажет фильмы «Отчаянный», «От заката до рассвета», «Факультет» и «Город грехов».

Цитата из к/ф «Отчаянный». реж Р. Родригес. 1995, США «Отчаянный!

«Отчаянный»

Боевик с элементами вестерна «Отчаянный» — сиквел дебютного фильма Родригеса «Музыкант». Изначально режиссёр планировал снять его как высокобюджетный ремейк первой картины. Однако Квентин Тарантино предложил Родригесу изменить сюжет и сделать собственную трилогию «Мексиканские доллары» по аналогии с трилогией спагетти-вестернов «Доллары» Серджо Леоне. В ней также нет прямой связи между частями, но многие персонажи появляются во всех фильмах.

«От заката до рассвета»

В ленте «От заката до рассвета» вновь принял участие Тарантино. Он написал сценарий для фильма и исполнил одну из ролей, за которую позже был номинирован на «Худшую мужскую роль второго плана» премии «Золотая малина». Зато Джордж Клуни, сыгравший главную роль, получил премию MTV за лучший прорыв года. Картина не собрала большую кассу в прокате и тем не менее заняла 91 место в списке 500 лучших фильмов ужасов по мнению пользователей сайта IMDb.

«Факультет»

Еще одним фильмом, вошедшим в список лучших фильмом ужасов, оказался «Факультет». Он соединил в себе канон молодежного хоррора и классический сюжет об инопланетянах, контролирующих население США. Роберт Родригес и сценарист Кевин Уильямсон так описывали своё творение: «Клуб Завтрак» встречает «Вторжение похитителей тел».

«Городу грехов»

Самым популярным фильмом Родригеса стал «Город грехов», в основу которого легли графические романы Фрэнка Миллера. Картина оказалась художественным экспериментом по максимально адекватному переносу на большой экран визуальной стилистики и сюжетов графических романов средствами игрового кинематографа. Ленту показали на Каннском кинофестивале 2005 года, где она получила Гран-при в номинации «За визуальную заострённость».

Ретроспектива пройдет в кинотеатрах «Каро 11 Октбярь» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург) и «Победа» (Новосибирск). Все фильм покажут в оригинале с субтитрами.