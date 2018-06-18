Ростов-на-Дону, 18 июня, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Главный тренер бразильцев, которые 17 июня в рамках группового этапа ЧМ-2018 сыграли вничью со сборной Швейцарии (1:1), похвалил поле на «Ростов Арене». По его словам, играть на нём — одно удовольствие. Тите также поблагодарил Донской край за гостеприимство.

Donland.ru Поле «Ростов Арены»

«Большое спасибо за радушный приём. Поле здесь — как мягкий ковёр, на котором очень приятно играть. Мы были очень радушно приняты гражданами, болельщиками. У нас не хватает времени гулять по городу, думаем о тактике, стратегии. Нас приятно встретили, но, к сожалению, многого в городе не видел», — цитирует слова бразильского наставника ИА «Чемпионат».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч группового этапа между Бразилией и Швейцарией стал первым футбольным поединком из пяти, запланированных на Дону в рамках ЧМ-2018. За игрой на стадионе наблюдали более 43 тыс. болельщиков. Счёт в матче открыл полузащитник бразильской команды Филиппе Коутиньо, забив гол на 20-й минуте. Затем на 50-й минуте отличился полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер. Итоговый счёт на табло — 1:1.

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На «Ростов Арене» за игрой Бразилии и Швейцарии наблюдают 43 тыс. фанатов

Напомним, газон на «Ростов Арене» соответствует всем нормам и стандартам, ведь стелили его англичане, имеющие опыт устройства футбольных полей на лучших европейских аренах.