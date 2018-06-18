Москва, 18 июня, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Большинство жителей России (55%) смотрели церемонию открытия чемпионата мира по футболу FIFA и первый матч мундиаля между сборной России и Саудовской Аравии. 40% граждан увидели церемонию открытия турнира фрагментами или в телевизионных новостях. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Российские болельщики

27% зрителей, смотревшие открытие ЧМ-2018, отметили красочность и зрелищность церемонии. 10% опрошенных запомнилась речь президента России Владимира Путина. На 8% произвело большое впечатления выступление британского певца Робби Уильямса.

В победу сборной России верили 58% граждан РФ. 17% надеялись, но не верили, что российская команда выиграет. 10% опрошенных на успех сборной России не надеялись совсем.

Всероссийский опрос проведен 16 июня 2018 года. Опрошены 1000 респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Статпогрешность не превышает 3,2%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, после победы сборной России над командой Саудовской Аравии вырос интерес жителей России к чемпионату мира. До старта футбольного первенства матчи собирались смотреть около 52% респондентов. А после первой игры сборной России эта цифра выросла до 64%.

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