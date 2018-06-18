Абакан, 18 июня, 2018, 09:25 — ИА Регнум. В Хакасии в связи с улучшением пожарной обстановки с 17 июня снят особый противопожарный режим. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 18 июня, в республиканском правительстве.

Борис Кустодиев. Костер. Ночное. 1916

«Несмотря на то, что особый противопожарный режим на территории республики завершился, летний пожароопасный сезон продолжается. Всем нужно помнить, огнеопасные работы, разведение костров на дачных участках и пикниках должны проводиться в соответствии с законными требованиями в области пожарной безопасности. Нарушители будут выявлены и оштрафованы», — подчеркнул начальник управления по ГО, ЧС и пожарной безопасности Хакасии Николай Старков.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, особый противопожарный режим в Хакасии был введён с 11 мая в связи с прогнозами повышенной пожарной опасности на территории республики.

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31 мая особый противопожарный режим был продлён до 17 июня. В этот период действовал запрет на разведение костров, сжигание мусора, проведение огнеопасных работ на открытых участках.

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Как сообщили ИА REGNUM в республиканском минприроды, всего с начала пожароопасного сезона по состоянию на 15 июня в Хакасии произошло восемь пожаров общей площадью 60,5 га. Из них половина случилась с 10 по 14 июня из-за сухих гроз.