В Хакасии снят особый противопожарный режим
Абакан, 18 июня, 2018, 09:25 — ИА Регнум. В Хакасии в связи с улучшением пожарной обстановки с 17 июня снят особый противопожарный режим. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 18 июня, в республиканском правительстве.
«Несмотря на то, что особый противопожарный режим на территории республики завершился, летний пожароопасный сезон продолжается. Всем нужно помнить, огнеопасные работы, разведение костров на дачных участках и пикниках должны проводиться в соответствии с законными требованиями в области пожарной безопасности. Нарушители будут выявлены и оштрафованы», — подчеркнул начальник управления по ГО, ЧС и пожарной безопасности Хакасии Николай Старков.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, особый противопожарный режим в Хакасии был введён с 11 мая в связи с прогнозами повышенной пожарной опасности на территории республики.
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31 мая особый противопожарный режим был продлён до 17 июня. В этот период действовал запрет на разведение костров, сжигание мусора, проведение огнеопасных работ на открытых участках.
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Как сообщили ИА REGNUM в республиканском минприроды, всего с начала пожароопасного сезона по состоянию на 15 июня в Хакасии произошло восемь пожаров общей площадью 60,5 га. Из них половина случилась с 10 по 14 июня из-за сухих гроз.