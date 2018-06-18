Самара, 18 июня, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Забивший победный мяч в ворота сборной Коста-Рики защитник сборной Сербии Александар Коларов после матча получил в подарок от властей Самарской области сертификат на автомобиль Lada 4×4. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

(сс) Mink Mingle Подарок

«Что касается отдельного подарка, то я подарил Коларову сертификат на вазовскую модель «4×4». Ему очень понравилось!» — цитирует слова главы региона «Р-Спорт».

По словам Азарова, автомобиль будет напоминать спортсмену о самарском стадионе, где сборная Сербии победила в важном матче ЧМ-2018.

Добавим, единственный мяч во встрече сборных команд Сербии и Коста-Рики Коларов отправил в ворота на 56-й минуте встречи прямым ударом со штрафного. Сам футболист был признан лучшим игроком матча.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день сербская сборная занимает первое место в своей группе, так как сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью 1:1.

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