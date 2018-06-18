Орел, 18 июня, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Число кандидатов, претендующих на пост губернатора Орловской области, увеличилось до трех человек. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на областную избирательную комиссию.

Orel.izbirkom.ru В избирательной комиссии Орловской области

15 июня о своем выдвижении для участия в выборах облизбирком уведомили Виталий Рыбаков, который намерен баллотироваться от политической партии «Российский общенародный союз», и Елена Крачнакова, выдвинутая политической партией «Патриоты России». Документы от обоих кандидатов приняты, они получили статус выдвинутых выдвинутого кандидата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свою кандидатуру для участия на пост главы региона выдвинул врио губернатора Андрей Клычков — он баллотируется от КПРФ.

Выборы губернатора Орловской области состоятся в единый день голосования 9 сентября. Выдвижение кандидатов на должность губернатора Орловской области продлится в течение 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов — то есть до 26 июня.