Оренбург, 18 июня, 2018, 09:30 — ИА Регнум. В селе Нижнеозёрное Оренбургской области 20 июня начнут восстанавливать мост. На реке будут установлены две паромные переправы грузоподъемностью 170 тонн каждая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центрального военного округа.

Orenburg-gov.ru Разрушенный мост в селе Нижнеозёрное

Добавим, 190 м моста разрушено весной 2018 года, во время ледохода. В результате левый берег, где расположены сельхозполя и трасса Оренбург — Илек, стал недоступен для жителей села.

6 июня село посетил губернатор Юрий Берг, который заявил, что мост необходимо отремонтировать в сжатые сроки. Глава региона также сообщил, что на время восстановительных работ на стационарном мосту будет действовать временная переправа, о её возведении Берг попросил представителей командования Вооруженных сил.

По данным пресс-службы ЦВО, сегодня, 18 июня, военные начали марш-бросок протяжённостью 500 км из Башкирии в Оренбургскую область. Понтонно-переправочные подразделения установят паромные переправы, которые будут действовать до 1 октября 2018 года.