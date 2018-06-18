Токио, 18 июня, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Власти Японии хотят разбить «стену взаимного недоверия» в отношениях с руководством КНДР. Об этом, как передает агентство Kyodo, сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в парламенте страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

По его словам, доверительные отношения между Токио и Пхеньяном будут способствовать разрядке ситуации в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июня 2018 г. в Сингапуре состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам двустороннего саммита политики подписали документ. Соглашение, в частности, содержит четыре основных пункта, касающихся нового формата отношений между двумя странами, а также полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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