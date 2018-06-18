Салехард, 18 июня, 2018, 09:13 — ИА Регнум. На Ямале сухие грозы стали причиной одиннадцати лесных пожаров на площади более 80 гектаров. Низовой устойчивый огонь охватил Тазовское, Красноселькупское и Таркосалинское лесничества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар (фрагмент) 1910

Пожарам присвоен 2−3-й класс опасности. Как сообщает старший инспектор отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы ГУ МЧС России по ЯНАО Антон Малахов, при установлении на определенной территории 4-го, 5-го класса пожарной опасности посещение лесов будет запрещено.

В случае установления устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, на территориях поселений и городских округов, дачных объединений запрещается разведение костров, в том числе приготовление пищи на мангалах.

В целях оперативного выявления возгораний растительности, их ликвидации, а также лиц, виновных в возникновении пожаров, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа создано 145 патрульных групп численностью 691 человек, выделено 128 единиц техники.

В соседней Югре действующих природных пожаров на утро 18 июня 2018 года не зарегистрировано. В Тюменской области горит лес в Тобольском лесничестве на четырёх гектарах.