Барнаул, 18 июня, 2018, 09:04 — ИА Регнум. В аэропорту Барнаула из-за технической неисправности совершил аварийную посадку самолёт Superjet 100. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, борт следовал транзитным по маршруту Иркутск — Барнаул — Санкт-Петербург.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Табло «Пристегните ремни»

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Информация об аварийной посадке от дежурного производственно-диспетчерской службы предприятия воздушной гавани поступила в 07:40 по местному времени (03:40 мск) 18 июня.

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На борту, принадлежащем авиакомпании «ирАвиа», находилось 85 пассажиров и шесть членов экипажа. Посадка прошла успешно, все пассажиры были выведены из самолёта и размещены в здании аэропорта. В ведомстве уточнили, что никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в Барнауле потерпел крушение лёгкомоторный самолёт. Машина разбилась на 217 км трассы Р-256 вблизи поселка Новый. Погибли два человека. СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).