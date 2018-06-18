Тель-Авив, Израиль, 18 июня, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Израильские ВВС нанесли удары по девяти объектам ХАМАС на севере сектора Газа, сообщает 18 июня Al Arabia.

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«Удары были нанесены в ответ на поджоги со стороны палестинцев. Это террористические акты, угрожающие жителям Израиля», — говорится в заявлении вооруженных сил еврейского государства.

Напомним, с конца марта 2018 года между Палестиной и Израилем наблюдается резка эскалация насилия. В секторе Газа вспыхнули массовые акции протеста, приуроченные к 70-й годовщине государства Израиль. В ходе ответных действий израильских военных погибло свыше 100 палестинцев.