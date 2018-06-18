Москва, 18 июня, 2018, 08:58 — ИА Регнум. В мае 2018 года жителям России больше всего запомнилось празднование Дня Победы — концерты, парад, Бессмертный полк и салют (20% 0 и открытие Крымского моста (19%). Об этом заявили 70% граждан. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Kremlin.ru Крымский мост

Также российские граждане внимательно наблюдали за обновлением правительства России после инаугурации Владимира Путина (16%), за подготовкой к чемпионату мира по футболу (9%). Международные события (новые санкции США, закон о противодействии контрсанкциям, встреча лидеров Северной и Южной Кореи, расторжение Дональдом Трампом договора с Ираном, «дело Скрипалей») были интересны 7% опрошенных.

Меньше всего жителей России в мае волновали природные катаклизмы (землетрясение, наводнение в Турции, лесные пожары, аномальная жара, аномально жаркая весна), светские события (свадьба принца Гарри и Меган Маркл, «Евровидение») и акции протеста (по 3%). Стоит отметить, что 13% опрошенных не смогли назвать главное запомнившееся событие мая 2018 года

Опрос проведен 24−30 мая 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, открытие автомобильной части Крымского моста состоялось 15 мая. Протяженность сооружения составляет 19 километров, оно является одним из крупнейших в Европе. Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» заявил, что проезд по Крымскому мосту будет бесплатным.

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