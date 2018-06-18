Москва, 18 июня, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Распространение кори наблюдается в 28 странах Европы. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ребенок, заболевший корью

«В текущем (2018) году в ряде регионов мира регистрируется эпидемическое неблагополучие по кори», — говорится в сообщении.

Так, распространение инфекции на территории Европы наблюдается в 28 странах. Помимо Европы, очаги заболевания также фиксировались в США, Канаде, Украине, Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу.

Отмечается, что недостаточный уровень вакцинации населения является основной причиной распространения инфекции.

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