Вологда, 18 июня, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Период современной истории России является эпохой надежды. Об этом накануне, 17 июня, во время своего визита в Вологду, где у стен кремля провёл богослужение, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Леандро Бассано. Богач и нищий. 1595

«Сегодня — время надежды для всей нашей страны, для всего нашего народа. Это время расцвета наших городов», — сказал предстоятель Русской Православной церкви, добавив, что постепенно, но неуклонно идёт и духовное возрождение России.

После богослужения патриарх Кирилл передал Воскресенскому кафедральному собору старинную икону Двунадесятых праздников. По его словам, он делает это только в особых случаях. В свою очередь губернатор региона вручил в дар патриарху изображение Софийского собора города Вологды, изготовленное из вологодского кружева.

Читайте также:

Патриарх Кирилл: «Наш народ имеет право на надежду»

Добавим, что за последние три года в Вологодской области почти в два раза увеличилось число приходов, вдвое выросло и число монастырей, возродилась Духовная семинария. Вологодской митрополии Русской православной церкви передано 78 объектов религиозного назначения.