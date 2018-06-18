Омск, 18 июня, 2018, 08:40 — ИА Регнум. Чтобы решить проблемы наполнения бюджета, правительству РФ нужно заниматься развитием экономики страны и бороться с коррупцией, а не ущемлять социальные права граждан. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сегодня, 18 июня, выразил омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков. По его мнению, реализация предложения о повышении пенсионного возраста будет означать, что значительная часть граждан России просто-напросто не доживёт до пенсии.

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По словам Сергея Кондакова, он категорически не согласен с планами правительства РФ повысить пенсионный возраст для граждан России. В связи с этим он составил и отправил обращение на имя президента РФ Владимира Путина. В обращении омич указал, что в 62 субъектах РФ средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин — меньше 65 лет, а в трёх субъектах — меньше 60 лет. И при сохранении подобной демографической тенденции в России до 65 лет не доживут 40% мужчин и 20% женщин.

Кондаков считает, что «проблемы дефицита и финансирования Пенсионного фонда могут быть решены иным путём».

«Дефицит Пенсионного фонда возникает из-за того, что большое количество занятых находится в «серой зоне», от их зарплат не платятся страховые взносы», — сказал собеседник ИА REGNUM , добавив, что объём «серого» фонда на сегодняшний день превышает 10 трлн рублей в год.

При этом внушительная часть жителей страны не против «полулегального заработка» и согласна на «серую» или даже «чёрную» зарплату. Поэтому положительные результаты могло бы принести увеличение ответственности работодателей за применение «серой» занятости, за уход от уплаты налогов и страховых сборов.

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«Считаю, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований», — пишет в обращении Сергей Кондаков.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2018 года правительство РФ представило поправки в законодательство, согласно которым пенсионный возраст для мужчин должен увеличиться до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Предполагается, что повышение пенсионного возраста будет проходить поэтапно и завершится для мужчин к 2028 году, для женщин — к 2034 году.

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Тем временем созданную в интернете петицию против повышения пенсионного возраста поддержали уже порядка 1,3 млн человек.