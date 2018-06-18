Сеул, 18 июня, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи уже в течение 2018 года намерено официально прекратить Корейскую войну. Об этом сегодня, 18 июня, на пресс-конференции заявила министр иностранных дел Кан Гён Хва.

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По её словам, администрация Трампа готова объявить о формальном прекращении конфликта 1950−53 годов. Его план был согласован между лидерами двух Корей в апреле. «Я думаю, (мы) должны добиться результата путём консультаций с США и Северной Кореей», — приводит южнокорейское агентство Рёнхап слова министра.

При этом Кан Гён Хва отметила, что конкретных сроков и формата не установлено, решать этот вопрос Южная Корея намерена «гибко».

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча президента США и лидера Северной Кореи. Президент США Дональд Трамп не получил никаких конкретных обещаний от КНДР, однако активно использует сам факт этой встречи для внутриполитической борьбы в США. По итогам встречи лидеры двух стран подписали документ, который подтверждает достигнутый в ходе саммита прогресс. О деталях и подробностях не сообщалось.

По данным американских СМИ, Пхеньян и Вашингтон договорились, в частности, совместно работать для достижения стабильности и мира на Корейском полуострове, добиваться его полного ядерного разоружения.

Ранее, в апреле 2018 года, положить конец войне, которая разделяла две страны почти 65 лет, договорились лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Во время межкорейского саммита в деревне Пханмунджом, расположенной на границе между двумя Кореями, стороны договорились о переходе от существующего перемирия к мирному соглашению уже в 2018 году.