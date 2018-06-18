Пекин, 18 июня, 2018, 08:16 — ИА Регнум. Музей провинции Шэньси на северо-западе Китая начал изучение целой группы древних каменных табличек, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Конфуций

В общей сложности 114 табличек содержат в себе выгравированные на них постулаты конфуцианского учения. Они представляют собой культурные ценности, хранящиеся в музее Бэйлинь в столице провинции городе Сиань. На табличках начертаны более 650 тыс. иероглифов. Текст на табличках был завершен в 837 году в эпоху правления династии Тан (618−907 н.э.). Это документ исторической важности, отметил представитель музея Чжан Аньсин.

Как сообщало ИА REGNUM, в центральной китайской провинции Хубэй были обнаружены 212 неолитических гробниц возрастом более 5 тыс. лет.