Москва, 18 июня, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 июня с официальным визитом посетит Белоруссию. Глава Российского государства примет участие в заседании высшего государственного совета Союзного государства, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

На заседании планируется обсудить итоги российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества за 2017 год. Также будут намечены приоритетные направления и задачи развития Союзного государства на 2018−2022 гг. и программа действий в области внешней политики на 2018−2019 гг.

Во время визита президента России состоятся переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы двух стран обменяются мнениями по актуальным двусторонним и международным вопросам. По итогам переговоров будет утвержден ряд важных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, для Белоруссии Россия является основным рынком сбыта отечественных товаров. Однако в 2013 и 2014 годах товарооборот между странами стал значительно сокращаться. За 2015 год, согласно данным Белстата, объём взаимной торговли упал более чем на 25% по сравнению с 2014 годом и составил всего $25 млрд.

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