Москва, 18 июня, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Родные осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко смогут встретиться с ним летом этого года, спустя семь лет после встречи в 2011 году. Об этом сообщила 18 июня супруга заключенного Виктория Ярошенко.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

По ее словам, свидания удалось добиться после перевода мужа в тюрьму города Данбери (штат Коннектикут). В настоящее время Ярошенко вместе с дочерью ожидает выдачи визы для поездки в Соединенные Штаты.

«В Америку мы планируем поехать этим летом — на месяц, а может и больше», — сказала она в интервью «Известиям».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданин России осужден в США за подготовку и доставку в страну крупной партии наркотиков. Его экстрадировали, похитив на территории Либерии, при этом после ареста заключенного подвергали пыткам и избиениям.