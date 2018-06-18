Барнаул, 18 июня, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Самолёт Superjet 100, следовавший транзитным маршрутом «Иркутск — Барнаул — Санкт-Петербург», совершил аварийную посадку в Барнауле (рейс IO-225), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Katsuhiko Tokunag Сухой Суперджет 100

По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, инцидент произошёл сегодня утром, 18 июня.

«Пострадавших нет, все пассажиры выведены из самолета, размещены в здании аэропорта Барнаула. Оказывается психологическая помощь», — пояснили спасатели.

О причине аварийной посадки не сообщается, но известно, что к работам привлекались аварийно-спасательные формирования аэропорта (15 человек, 4 единицы техники). Всего было задействовано: 20 человек, 6 единиц техники, из них от МЧС: 5 человек, 2 единицы техники.