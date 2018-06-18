Вашингтон, 18 июня, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Действиями сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР), организовавших из ведомства утечку информации в «фейковые СМИ», возмущен президент США Дональд Трамп. Об этом он сам сообщил на странице в соцсети Twitter.

Значок ФБР

«Почему ФБР передало так много информации фейковым СМИ? — написал глава Белого дома. — Они не должны это делать».

По его словам, СМИ с фейковыми новостями, которые «по-своему раскручивали полученную информацию», являются «врагами народа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп уже уличал ряд американских СМИ в недостоверных сообщениях о его деятельности и даже прославился термином «фейк-ньюс».

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