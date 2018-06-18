Богота, 18 июня, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Победивший во втором туре президентских выборов в Колумбии Иван Дуке пообещал внести корректировки в мирные соглашения, подписанные правительством страны с группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) летом 2016 года в Гаване. Об этом Дуке заявил 17 июня после подсчета голосов, сообщает агентство Prensa Latina.

Иван Дуке

«Мы собираемся внести изменения, чтобы мир засиял (…). Мир предполагает, что мы перевернем страницу. Сегодня мы все друзья тех, кто желает мира, и должен быть такой мир, который обеспечит нормализацию жизни партизан и их включение в общество (…). Я приложу все усилия, чтобы объединить нашу страну, больше никаких разделений», — сказал Дуке.

Также Иван Дуке пообещал вести лобовую борьбу с коррупцией. Как сообщало ИА REGNUM, кандидат от правой партии «Демократический центр» Иван Дуке одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 54% голосов. Он вступит в должность 7 августа.