Санкт-Петербург, 18 июня, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Бригада арбитров из Парагвая во главе с Энрике Касересом будет обслуживать игру между сборными России и Египта. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Свисток арбитра

Матч состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Помогать главному арбитру будут лайнсмены Эдуардо Кардосо и Хуан Соррилья. Резервным арбитром назначен турецкий судья Джюнейт Чакыр.

Как сообщало ИА REGNUM, матч открытия чемпионата мира, в котором сборная России встречалась с командой Саудовской Аравии, обслуживала бригада арбитров из Аргентины во главе с Нестором Питаной.

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Напомним, в группе А Россия и Уругвай набрали по три очка в первом туре на чемпионате мира. Россия разгромила Саудовскую Аравию со счётом 5:0. Уругвай в концовке встречи вырвал победу у Египта — 1:0.

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