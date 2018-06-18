Иркутск, 18 июня, 2018, 07:13 — ИА Регнум. Руководитель группы водолазных исследований и подводного мониторинга Лимнологического института СО РАН Игорь Ханаев шокирован увиденным в мелководной зоне озера Байкал. Судя по видео, опубликованному им в соцсетях, подводный пейзаж мелководья и сваловой зоны до глубины 20 м в Лиственничном заливе (напротив посёлка Листвянка) сплошь покрыты вязкой зелёной субстанцией. Так проявилось повсеместное цветение нитчатых водорослей и цианобактерий.

Lin.irk.ru Байкальский берег

Цитата из видео учёного Игоря Ханаева Кругобайкальская экспедиция по изучению мелководной зоны озера Байкал. Дно озера в Лиственничном заливе сплошь покрыто зелеными водорослями и бактериями

«Такого в этот период ещё не было. Это что же ещё нужно сделать или что ещё должно произойти, чтобы власть имущие и горе-бизнесмены наконец-то обратили на это внимание и хоть что-то начали делать?» — заявил учёный.

Напомним, в ходе экспедиции по изучению мелководной зоны озера Байкал с шагом 30−40 км было опробовано 49 точек по периметру всего Байкала. При помощи научно-исследовательского судна «Папанин» стояла задача изучить пространственное распределение фитопланктона, амфипод, содержания нефтепродуктов, гуминовых кислот. Также велись наблюдения за гидрохимическим составом, прозрачностью и температурным режимом мелководной зоны Байкала.

Цитата из видео учёного Игоря Ханаева Байкал. Повсеместное цветение нитчатых водорослей и цианобактерий уже началось, хотя температура воды в момент обследования составляла всего 3 градуса

По словам одного из жителей Листвянки, руководителя театра бардовской песни Евгения Кравкля, итоги исследования — наглядный пример того, о чём в поселке уже не говорят — кричат в последнее время.

«Неочищенные стоки от китайских (и русских, увы), гостиниц, химия от стиральных порошков, канализационные стоки дренируют в Байкал. Именно они дают пищу зловредной подводной биоте, которая убивает губку и всех других чистильщиков воды. Гибельный для Байкала процесс развивается стремительно», — полагает он.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе экспедиции учёные Лимнологического института СО РАН исследовали гидрохимические и гидробиологические составляющие мелководной зоны Байкала. По всему периметру озера были взяты биологические и гидрохимические пробы, пробы на мутность воды, а также — на состав жирных кислот фитопланктона, что позволит оценить «упитанность» этих байкальских обитателей.

Максимальная прозрачность вод (30,5 м) была обнаружена в р-не п. Большие Коты, минимальная (2,0 м) — в р-не п. Нижнеангарск. Аналогичное исследование будет проведено ещё дважды — в высокий туристический сезон и после него.