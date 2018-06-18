Пекин, 18 июня, 2018, 06:33 — ИА Регнум. Проливные дожди обрушатся на множество районов Китая в ближайшие три дня, сообщают китайские метеорологи, передает 17 июня агентство Синьхуа.

Paul Gonzalez Ливень в Китае

На некоторые районы провинций Сычуань и Шэньси, а также низовья и среднего течения реки Янцзы обрушатся сильные дожди и ураганы в указанный период. Шторма и бури накроют северные и северо-восточные провинции, а также Внутреннюю Монголию до 18 июня. В то же время ливни будут хозяйничать в провинциях Гуандун, Фуцзянь и Хайнань на юге и юго-востоке страны. Достанется от непогоды и Тайваню. Метеорологии предупреждают о возможных паводках и сходах оползней.

Отметим также, что в ближайшие 10 дней в низовьях и среднем течении реки Янцзы, а также в некоторых районах юго-запада и северо-востока Китая ожидается на 30−50% больше осадков, чем в тот же период предыдущих лет.