Екатеринбург, 18 июня, 2018, 06:40 — ИА Регнум. В Свердловской области на прошедшей неделе (с 11 по 17 июня), как и на предыдущих, было много событий. Но два из них затмили все остальные. В Екатеринбург съехались болельщики из разных стран и прошёл первый матч в рамках ЧМ-2018, а весь Урал со всей страной потрясли новости о грядущем повышении пенсионного возраста.

Иван Шилов ИА REGNUM Телебашня. Екатеринбург

В атмосфере праздника

В Екатеринбурге 15 июня прошёл первый матч чемпионата мира по футболу. Встретились сборные Египта и Уругвая. В ходе матча уругвайцы одержали победу. Счёт 0:1.

Вместе со сборной Египта на Урал прилетел и один из лучших бомбардиров планеты Мохаммед Салах. Возможно, его участие в игре помогло бы египтянам выиграть. Но не сложилось — эту игру «звезда» сборной пропустил.

В ходе матча многие зрители обратили внимание на обилие пустых мест на стадионе. При этом ранее заявлялось, что все билеты распроданы. За разъяснениями власти Екатеринбурга и Свердловской области обратились в ФИФА. И там пояснили, что все билеты на матч были распределены. Кто-то их получил бесплатно, по разным причинам. Как бы то ни было, но более пяти тысяч счастливых владельцев билетов не почтили матч своим присутствием. Власти города и области выразили надежду на то, что во время предстоящих трёх матчей ситуация не повторится.

Алексей Банников ИА REGNUM Футбольное поле перед началом матча

Игра игрой, а жизнь идёт. Болельщики из Уругвая и Египта активно изучали Екатеринбург, фотографировались с местными жителями. В некоторых случаях гостям потребовалась помощь. И уральцы не прошли мимо их беды. Одна из свердловчанок приютила болельщика на время одного из матчей, а вторая помогла паре из Египта найти врача и получить медицинскую помощь.

Отметим, что неделя на Урале выдалась более чем холодной. Но похоже, что на настроение уругвайцев и египтян это мало повлияло. Некоторые гости из Египта и вовсе гуляли по центру Екатеринбурга практически в летних одеждах, как будто на Урале не плюс восемь, а плюс 30. Чем вызывали восхищение местных жителей.

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Пенсионная тревога

Пока болельщики тусят в городах, принимающих матчи ЧМ-2018, правительство России предлагает Госдуме повысить пенсионный возраст. Мужчинам с 60 лет до 65, а женщинам — с 55 до 63. «Пенсионный манёвр» рассматривается как неизбежность. Через повышение возраста выхода на пенсию прошли все развитые страны. Этот общий тренд затронул и СНГ. При этом Россия — последняя из стран СНГ, которая повышает пенсионный возраст.

На Урале эта мера вызвала широкий резонанс. Нашлись у планов правительства и защитники. Некоторые наблюдатели отмечают, что «пенсионный манёвр» позволит пожилому человеку сохранить работу. Мол, многие организации, в том числе и бюджетные, в первую очередь увольняют пенсионеров. И то, что возраст выхода на пенсию отодвинут, позволит этим людям дольше работать.

Также наблюдатели обращают внимание на то, что 60 лет сейчас — весьма активный возраст. Есть и другие аргументы. Вплоть до тех, что порядка 5 млрд людей на Земле вообще не пользуются пенсиями.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пенсионный возраст

Имеются и противники повышения пенсионного возраста. Они отмечают, что легко и просто работу можно найти до 40 лет. А вот в 50 и 60 — практически нереально. По их мнению, проблему решило бы введение для работодателя квот на приём к себе людей старше определённого возраста и предоставление ему взамен некоторых льгот. Иначе многие люди окажутся обречены на безработицу, нищету и голодную смерть.

Отдельно их тревожит крайне низкий уровень медицинского обслуживания. При нынешнем состоянии медицины дожить до пенсии будет проблематично, всерьёз беспокоятся уральцы.

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Будет новый полпред?

Ещё одна тема, которую на ушедшей неделе обсуждали уральцы — возможная смена полпреда. Игорь Холманских занимает этот пост с 2012 года. И с весны несколько раз в СМИ появлялись сведения о том, что скоро его сменят. В качестве преемника назван бывший губернатор Калининградской области Николай Цуканов, который последнее время был одним из помощников Владимира Путина.

Авторы появившихся в СМИ слухов утверждают, что назначение состоится уже скоро. При этом Холманских якобы уже подыскали новую должность. Якобы он займёт высокий пост в корпорации «Ростех».

Uralfo.gov.ru Игорь Холманских

Правда ли всё это или очередные бурные фантазии, пока достоверно не известно. Официально подписанных документов нет. Возможно, ясность появится уже до конца июня.

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