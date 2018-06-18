Самара, 18 июня, 2018, 06:29 — ИА Регнум. Защитник сборной Сербии Александар Коларов получил в подарок автомобиль Lada 4×4 от властей Самарской области после матча с командой Коста-Рики. Об этом сообщает «Р-спорт».

Ardfern Александр Коларов (слева)

Сертификат на автомобиль футболисту вручил временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Он отметил, что этот приз вручен именно Коларову, поскольку он стал автором первого гола на стадионе «Самара-арена» в рамках мирового первенства. По словам Азарова, решение о награждении было принято в результате обсуждения с болельщиками.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Сербии одержала победу с минимальным счётом 1:0 над командой Коста-Рики в матче первого круга в группе E. На данный момент сербская команда лидирует в своём квартете, поскольку сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью 1:1.

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