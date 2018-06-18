Защитнику сборной Сербии подарили автомобиль Lada после матча с Коста-Рикой
Самара, 18 июня, 2018, 06:29 — ИА Регнум. Защитник сборной Сербии Александар Коларов получил в подарок автомобиль Lada 4×4 от властей Самарской области после матча с командой Коста-Рики. Об этом сообщает «Р-спорт».
Сертификат на автомобиль футболисту вручил временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Он отметил, что этот приз вручен именно Коларову, поскольку он стал автором первого гола на стадионе «Самара-арена» в рамках мирового первенства. По словам Азарова, решение о награждении было принято в результате обсуждения с болельщиками.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Сербии одержала победу с минимальным счётом 1:0 над командой Коста-Рики в матче первого круга в группе E. На данный момент сербская команда лидирует в своём квартете, поскольку сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью 1:1.
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