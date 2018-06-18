Правительство продолжает маневрировать в пенсионной реформе: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 июня, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Укрепить взаимодействие: «большая зона свободной торговли» появится в рамках ШОС;
- Манёвр правительства: отчисления в ПФР предлагают снизить;
- Дожить до пенсии: для малочисленных народов Севера повышается пенсионный возраст;
- «Мы им довольны»: Терешкова заступилась за ярославского губернатора перед Путиным;
- Дрожь земли: победа мексиканских футболистов привела к землетрясению.
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