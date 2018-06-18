Чита, 18 июня, 2018, 06:25 — ИА Регнум. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев постановил одобрить соглашение о сотрудничестве в сфере реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения (Забайкальский край), заключённое с правительством КНР в Пекине, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Китайцы добывают золото. 1864

В правительстве Забайкальского края пояснили, что кроме компании ЗАО Рудник «Западная-Ключи» (дочернее предприятие China National Gold) в проекте, реализация которого продлится не менее двух лет, примут участие бизнесмены из Индии.

Объем китайских инвестиций в производство составит 500 миллионов долларов США.

По словам губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой, в рамках работ по развитию горнорудной отрасли региона уже ведён в эксплуатацию Быстринский горно-обогатительный комбинат. Кроме этого предстоит освоить Наседкинское золоторудное месторождение и Удоканское медное месторождение. Разработка Ключевского месторождения позволит увеличить золотодобычу в Забайкальском крае на 40%. Также предполагается создание более 700 рабочих мест непосредственно в горнодобыче.

Генеральный директор компании China National Gold господин Тун Цзюньхуа пояснил, что добывать золото в Забайкалье собираются путём технологии кучного выщелачивания. Китайские золотодобытчкики рассчитывают извлекать из руд месторождения около 6 тонн золота в год.

Напомним, на ратификацию в Госдуму соглашение между правительством РФ и правительством Китая о совместной работе по разработке Ключевского золоторудного месторождения было внесено 15 июня 2018 года. Как отмечают авторы законопроекта, соглашение будет содействовать социальному и экономическому развитию государств и дальнейшему укреплению российско-китайских отношений.