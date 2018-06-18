Чэнду, Китай, 18 июня, 2018, 06:06 — ИА Регнум. Гигантская панда родила детеныша в столице провинции Сычуань на юго-западе Китая городе Чэнду, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Todorov.petar.p Панды

Панда Кэлинь, которая прославилась просмотром «порнографического видео» с пандами, родила детеныша мужского пола в Центре изучения и разведения гигантских панд в Чэнду. Вес младенца составил 161 грамм. Не имея опыта спаривания, Кэлинь не понимала, что необходимо делать, поэтому сотрудники центра проигрывали видео спаривания панд, чтобы помочь ей разобраться.

Отметим, что фотографии, на которых запечатлена панда в процессе просмотра видео, попали в подборку «Самых неожиданных фото 2013» по версии журнала Time. В 2015 году Кэлинь родила первое свое потомство — близнецов Олимпия и Фува. Имена им дал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.