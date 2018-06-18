Скопье, 18 июня, 2018, 06:04 — ИА Регнум. Во время акций протеста в Скопье семь сотрудников полиции получили травмы. Задержаны 25 человек, сообщает пресс-служба МВД Македонии.

Chris Huggins Беспорядки

Отмечается, что манифестанты использовали пиротехнику и пытались силой проникнуть в здание парламента. Для разгона толпы стражи порядка применили слезоточивый газ. Власти призвали граждан мирно выражать свой протест.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 июня в столице Македонии акция протеста против переименования республики переросла в столкновения с полицией. Демонстрация была организована через соцсети.

Ранее министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение о новом наименовании страны. Бывшая югославская республика будет называться Республика Северная Македония.

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