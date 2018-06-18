Камчатский край, 18 июня, 2018, 06:02 — ИА Регнум. Один из регионов Дальнего Востока, где еще не был завершён отопительный сезон, — Камчатский край. Но и здесь в понедельник, 18 июня, соответствующее постановление об окончании отопительного сезона подписано и. о главы Петропавловск-Камчатского городского округа Константином Брызгиным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

Отопление

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«Отопление будем отключать поэтапно — остановка мощностей ТЭЦ и всех котельных пройдёт по технологической цепочке в течение трех дней. Горячее водоснабжение в летний период сохранится в домах и социальных учреждениях, где это возможно технически. Для проведения плановых ремонтных работ запланировано отключение ГВС на две недели в каждом районе города», — пояснили специалисты.

Стоит отметить, что по нормативам отопительный сезон в Петропавловске-Камчатском можно было завершить неделей раньше, но из-за проливных дождей и понижения температуры воздуха было принято решение отапливать город еще несколько дней, до установления стабильно плюсовой температуры.

В муниципалитетах отопительный сезон еще не закончился, но также в скором времени коммунальщики приступят к завершению.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на севере Камчатки из-за климатических особенностей отопительный сезон начался раньше, чем в других муниципалитетах региона. Год назад отопительный сезон в столице Камчатки завершили 13 июня.