Красноярск, 18 июня, 2018, 06:01 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» выдвинула кандидата на выборах губернатора Красноярского края. Им стал врио губернатора Александр Усс, который по итогам предварительного голосования набрал 85% голосов однопартийцев.

Вадим Кофман, krskstate.ru Врио губернатора Красноярского края Александр Усс

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения «Единой России», XXXII региональная конференция партии состоялась 17 июня. Делегаты заслушали программные выступления участников предварительного голосования — врио губернатора Красноярского края Александра Усса и секретаря первичного отделения «Единой России» деревни Скрипачи Шарыповского района Веры Наумовой. Кандидата от партии власти определили путём тайного голосования. За Усса проголосовали 85% делегатов конференции, за Веру Наумову — 15%.

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По словам секретаря регионального отделения партии Алексея Додатко, этот результат был ожидаем:

«Первый шаг в избирательной кампании сделан. Мы определили кандидата от партии на выборах губернатора края, хотя интриги, конечно, не было. Решение президента о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Александра Викторовича Усса было наиболее ожидаемым и органичным не только для элиты, но и для жителей края».

Он подчеркнул, что предстоит «большая работа партийцев» в поддержку Усса в ходе избирательной кампании.

Добавим, в XXXII конференции Красноярского регионального отделения «Единой России» принял участие руководитель межрегионального координационного совета партии по Сибирскому федеральному округу, депутат Госдумы Виктор Зубарев. Он отметил, что кандидатура Усса получила поддержку и в центральном руководстве партии.

«Красноярский край, как опорный регион России, сегодня делает важнейший выбор. Мы начинаем кампанию, которая должна усилить роль партии в развитии края, в защите его интересов на федеральном уровне. «Единая Россия» выдвигает не просто кандидата на пост губернатора края, а настоящего лидера, объединяющего чаяния и интересы всех красноярцев», — сказал Зубарев.

Напомним, постановление Законодательного собрания Красноярского края о старте выдвижения кандидатов на выборах губернатора было опубликовано 9 июня.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Александр Усс был назначен врио губернатора Красноярского края в сентябре 2017 года, после ухода в отставку Виктора Толоконского, руководившего регионом с 2014 года. До назначения врио губернатора Усс долгое время, с 1998 года, являлся председателем краевого Заксобрания.

Выборы губернатора Красноярского края состоятся 9 сентября 2018 года, в единый день голосования.

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