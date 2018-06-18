Москва, 18 июня, 2018, 05:55 — ИА Регнум. Известный аргентинский футболист Диего Марадона назвал позором работу главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли. Марадона раскритиковал подготовку команды к матчу с Исландией, сообщает перуанская газета El Comercio.

viciovillano Хорхе Сампаоли

По словам футболиста, у Сампаоли нет конкретного плана игры. Используемая им схема 2−3-3−2 устарела, и аргентинцам придется трудно.

«Если аргентинцы продолжат так играть, то Сампаоли может не возвращаться домой. Команда оказалась не готова к игре с Исландией, это позор», — заявил Марадона.

Так, игроки использовали навесы в штрафную, хотя игроки сборной Исландии ростом около двух метров. Нужно было разыгрывать мяч короткими пасами, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня на стадионе «Открытие Арена» в Москве в групповом этапе ЧМ по футболу встречались сборные Исландии и Аргентины. Матч завершился ничьей 1:1. Аргентинской сборной 21 июня предстоит игра с хорватами.

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