Вашингтон, 18 июня, 2018, 05:39 — ИА Регнум. Миграционная политика, проводимая администрацией президента Дональда Трампа, вызвала критику первой леди США. Об этом сообщает телеканал CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Миссис Трамп не может смотреть на то, как детей разлучают с их семьями», — заявила пресс-секретарь Меланьи Трамп Стефани Гришем.

По мнению Меланьи Трамп, США нужна успешная миграционная реформа. При этом власти должны не только руководствоваться законами, но и следовать сердцу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минюста США Джефф Сешнс заявил, что мигранты из Центральной Амеркии, незаконно пересекающие границу с США, могут быть разлучены со своими детьми. Предъявить обвинения в незаконном проникновении на территорию США власти могут только взрослым, детей нелегальных мигрантов задерживать нельзя.

Так, по данным американского министерства внутренней безопасности, за период с 19 апреля по 31 мая с семьями были разлучены почти 2 тыс. детей нелегальных мигрантов.

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