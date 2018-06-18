Меланья Трамп возмущена миграционной политикой США
Вашингтон, 18 июня, 2018, 05:39 — ИА Регнум. Миграционная политика, проводимая администрацией президента Дональда Трампа, вызвала критику первой леди США. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Миссис Трамп не может смотреть на то, как детей разлучают с их семьями», — заявила пресс-секретарь Меланьи Трамп Стефани Гришем.
По мнению Меланьи Трамп, США нужна успешная миграционная реформа. При этом власти должны не только руководствоваться законами, но и следовать сердцу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минюста США Джефф Сешнс заявил, что мигранты из Центральной Амеркии, незаконно пересекающие границу с США, могут быть разлучены со своими детьми. Предъявить обвинения в незаконном проникновении на территорию США власти могут только взрослым, детей нелегальных мигрантов задерживать нельзя.
Так, по данным американского министерства внутренней безопасности, за период с 19 апреля по 31 мая с семьями были разлучены почти 2 тыс. детей нелегальных мигрантов.
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